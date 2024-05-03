Бывший тренер ФК «Ростов» не согласен с тактикой Карпина

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В Ростове врачи спасли женщину, у которой в печени завелись черви
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В Ростове-на-Дону на Пасху работу общественного транспорта продлят до трех ночи
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Жителя Ростовской области судят за серию разбойных нападений
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Пропавшая 70-летняя жительница Ростова Наталья Беликова найдена живой
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С 4 мая в Ростове-на-Дону на проспекте Ленина будет введен запрет на парковку
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В Ростовской области рядом с центром содержания животных нашли десятки мертвых собак
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Ростовские врачи спасли беременную женщину с обширным врастанием плаценты
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Водитель и девушка-пассажир автобуса Ставрополь – Сальск погибли в жутком ДТП
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Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России