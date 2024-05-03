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Бывший тренер ФК «Ростов» не согласен с тактикой Карпина

Бывший тренер ФК «Ростов» не согласен с тактикой Карпина
Фото: Дондей
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