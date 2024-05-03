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В Ростове-на-Дону на Пасху работу общественного транспорта продлят до трех ночи

В Ростове-на-Дону на Пасху работу общественного транспорта продлят до трех ночи
В Ростове-на-Дону на Пасху работу общественного транспорта продлят. Информацию об этом сообщили в администрации города.

В 2024 году главный православный праздник – Пасху – будут праздновать 5 мая. В ночь на понедельник в 55 церквях и храмах Ростова пройдут богослужения. Главная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в переулке Соборном в 23:00.

Для удобства ростовчан и гостей города работу общественного транспорта продлят до трех ночи. Сколько автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев выйдет на линию, пока не известно. В 2024 году горожан обслуживали около 250 транспортных средств.

График движения, вероятно, будет опубликован на сайте администрации Ростова ближе к самому православному празднику.
Фото: Ростов ру
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