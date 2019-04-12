Самолёт Москва — Элиста совершил экстренную посадку в Ростове
В Ростове пассажирский самолёт совершил экстренную посадку. Лайнер направлялся из Москвы в Элисту, сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.
Инцидент произошёл 14 апреля. Причиной срочного приземления стала разгерметизация кабины пилота. Командир борта решил, что нужно немедленно садить самолёт. Ближайшим аэропортом оказался Платов.
В лайнере находился 91 пассажир. Их пересадили на запасной самолёт. В скором времени комиссия выяснит, правильно ли сработал датчик разгерметизации.