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С многоквартирного дома на Семашко в Ростове летят кирпичи

С многоквартирного дома на Семашко в Ростове летят кирпичи
С многоквартирного здания на Семашко в Ростове-на-Дону падают кирпичи. Об этом стало известно от жителей района 21 ноября.

Ранним утром на участок рядом с домом № 23 упали крупные фрагменты строительных материалов с аварийного балкона на втором этаже. Вероятно, управляющая компания установила предупредительную ленту вокруг опасного участка около жилого здания. Однако кто-то или что-то повредило ограждение. Проходить мимо по-прежнему опасно.

Стоит отметить, что переулок Семашко — один из самых оживлённых в городе. Он ведёт прямиком к Центральному рынку, который ежедневно посещают тысячи людей.

Когда проблему смогут устранить, неизвестно. Ростовчане просят хотя бы убрать с тротуара кирпичи и попытаться еще раз оградить участок, где летят крупные фрагменты фасада.
Фото: Ростов.ру
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