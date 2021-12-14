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С 20 декабря в Ростовской области снимут ряд ограничений по коронавирусу

С 20 декабря в Ростовской области снимут ряд ограничений по коронавирусу
В Ростовской области снимут ряд ограничений по коронавирусу в преддверии Нового года. Соответствующие изменения глава региона Василий Голубев утвердил 16 декабря.

С 20 декабря проведение зрелищно-развлекательных мероприятий разрешено с 6 до 21 часа. При этом заполняемость ДК, цирков и концертных организаций должна составлять не более 50%.

В этот же день снимут ограничение на оказание плановой медпомощи в 27 муниципалитетах. В залах общепита возобновят работу танцевальных площадок. Однако QR-код для посещения общественных мест необходим. В случаях, когда при посещении общественных мест потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, он должен быть действующим, то есть полученным не более 48 часов назад.

Также ранее Минздрав РФ сообщил об увеличении срока действия документа о перенесённом заболевании с 6 месяцев до 1 года. В настоящее время на портале «Госуслуги» осуществляется переоформление ранее выданных сертификатов.

На предприятиях общественного питания разрешено возобновить работу танцевальных площадок. Однако для их посещения, как и других публичных мест, необходимо предъявить один из специальных документов. Это отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше 48 часов назад или справка о перенесенном заболевании COVID-19. Последний действует в течение года.

Аналогичное требование появилось и к посетителям аэропорта Платов. Кроме того, работники воздушной гавани должны вакцинироваться в обязательном порядке либо иметь справку о том, что переболели.
Фото: nashzernograd.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев

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