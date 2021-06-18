Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

С 10 июля запустят дополнительный поезд Ростов - Адлер

С 10 июля запустят дополнительный поезд Ростов - Адлер
Из Ростова запустят дополнительный поезд в Адлер. Состав начнет курсировать с 10 июля.

Поезд № 511/512 отправится из донской столицы с Пригородного вокзала в 00:20 и прибудет в Адлер в 12:32 на следующий день. Ж/д транспорт будет ходить по четным числам. Обратно уехать можно также по четным числам. В 16:08 запланировано отправление в Ростов. Прибудет подвижной состав в 4:32 следующего дня.

На маршруте предусмотрено 11 остановок, в числе которых - Краснодар, Горячий Ключ, Сочи, Адлер и другие. Помимо привычных мест купе и плацкарта, в поезде установлены места для сидения, рассчитанные на межобластные поездки.

Как сообщили в СКЖД, продажа билетов уже открыта. Минимальная стоимость поездки в одно направление составляет 900 рублей. Поезда будут курсировать до 30 августа.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.