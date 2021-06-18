С 10 июля запустят дополнительный поезд Ростов - Адлер

Из Ростова запустят дополнительный поезд в Адлер. Состав начнет курсировать с 10 июля.Поезд № 511/512 отправится из донской столицы с Пригородного вокзала в 00:20 и прибудет в Адлер в 12:32 на следующий день. Ж/д транспорт будет ходить по четным числам. Обратно уехать можно также по четным числам. В 16:08 запланировано отправление в Ростов. Прибудет подвижной состав в 4:32 следующего дня.На маршруте предусмотрено 11 остановок, в числе которых - Краснодар, Горячий Ключ, Сочи, Адлер и другие. Помимо привычных мест купе и плацкарта, в поезде установлены места для сидения, рассчитанные на межобластные поездки.Как сообщили в СКЖД, продажа билетов уже открыта. Минимальная стоимость поездки в одно направление составляет 900 рублей. Поезда будут курсировать до 30 августа.