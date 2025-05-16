С 1 июня «Ростсельмаш» уйдет в производственный отпуск

Фото: тг-канал «Ростсельмаша»

С 1 июня Донской завод «Ростсельмаш», который производит сельскохозяйственную технику, уйдет в производственный отпуск. Это решение принято для снижения затрат в условиях ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.За последние годы предприятие столкнулось с трудностями. Снижение продаж комбайнов и запчастей привело к сокращениям и переходу на неполный рабочий день. В первом квартале 2025 года поставки техники всех производителей сократились по сравнению с тем же периодом 2021 года.Из-за продолжающегося уже три года падения спроса машиностроители пересмотрели свои планы. В результате «Ростсельмаш» сократил программу выпуска продукции.По данным пресс-службы завода, перенос отпуска направлен на оптимизацию затрат и сохранение коллектива в условиях экономической нестабильности.