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С 1 июня «Ростсельмаш» уйдет в производственный отпуск

С 1 июня «Ростсельмаш» уйдет в производственный отпуск
С 1 июня Донской завод «Ростсельмаш», который производит сельскохозяйственную технику, уйдет в производственный отпуск. Это решение принято для снижения затрат в условиях ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.

За последние годы предприятие столкнулось с трудностями. Снижение продаж комбайнов и запчастей привело к сокращениям и переходу на неполный рабочий день. В первом квартале 2025 года поставки техники всех производителей сократились по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Из-за продолжающегося уже три года падения спроса машиностроители пересмотрели свои планы. В результате «Ростсельмаш» сократил программу выпуска продукции.

По данным пресс-службы завода, перенос отпуска направлен на оптимизацию затрат и сохранение коллектива в условиях экономической нестабильности.
Фото: тг-канал «Ростсельмаша»
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