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С 1 августа откроют движение по временному мосту на М-4 «Дон»

С 1 августа откроют движение по временному мосту на М-4 «Дон»
В Каменском районе Ростовской области в ближайшее время откроют движение на временном мосту на М-4 «Дон». Об этом 31 июля сообщил министр транспорта донского региона Андрей Иванов.

Напомним, в настоящее время идет строительство моста через реку Северский Донец. Для удобства людей было принято решение построить временный мост и пустить по нему движение, пока идет возведение нового.

К концу июля уже было выложено и заасфальтировано дорожное полотно.

Движение по мосту откроют уже 1 августа. Максимальная скорость будет составлять 40 километров в час.

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