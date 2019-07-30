С 1 августа откроют движение по временному мосту на М-4 «Дон»



В Каменском районе Ростовской области в ближайшее время откроют движение на временном мосту на М-4 «Дон». Об этом 31 июля сообщил министр транспорта донского региона Андрей Иванов.



Напомним, в настоящее время идет строительство моста через реку Северский Донец. Для удобства людей было принято решение построить временный мост и пустить по нему движение, пока идет возведение нового.



К концу июля уже было выложено и заасфальтировано дорожное полотно.



Движение по мосту откроют уже 1 августа. Максимальная скорость будет составлять 40 километров в час.