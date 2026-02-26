Рыбаков Ростовской области ждут обновленные правила рыбалки с 1 марта

Разрешенные снасти:

Фото: Donday

Уже с 1 марта 2026 года в России, включая Ростовскую область, вступают в силу обновленные правила рыболовства. Эти значимые изменения, как для любителей, так и для профессионалов, направлены на сохранение водных биоресурсов и повышение эффективности контроля над промыслом, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.Список запрещенных орудий лова пополнится. Так, теперь под запретом окажутся электронные приманки, модифицированные сети, способные нанести вред экосистеме, а также спиннинги с двойной оснасткой и крупными крючками. Эти меры призваны защитить популяцию рыб и биоразнообразие водоемов. Важно отметить, что для подводной охоты использование аквалангов и других дыхательных аппаратов теперь запрещено (пневматическое оружие остается разрешенным), как и электронные средства обнаружения рыбы под водой.Суточная норма вылова рыбы для большинства регионов России останется на уровне 5 килограммов на человека. Однако в некоторых, преимущественно северных и южных, бассейнах эта норма может быть увеличена до 10 килограммов. Принципиальное правило: если рыбак уже достиг установленной дневной нормы (например, по весу), но поймал трофейный экземпляр, который превышает допустимую массу, такого "гиганта" придется отпустить. Это означает, что рыбалку в этот день придется прекратить, даже если улов выглядит заманчиво. Стоит помнить, что каждый отдельный регион имеет право устанавливать свои дополнительные ограничения, поэтому перед тем, как отправиться на рыбалку, необходимо уточнить актуальные правила для конкретного водоема.- Не более 5 удочек на одного рыбака.- Не более 10 крючков одновременно.- Переметы с максимум 10 крючками.- Подъемники и черпаки длиной более 1 метра с сеткой не менее 10 мм.- Пневматическое оружие для подводной охоты.- Эхолоты для обычной рыбалки.Одним из наиболее заметных нововведений станет переход к ведению электронного реестра разрешений на вылов рыбы. Это должно сделать процесс более прозрачным, упростить взаимодействие между рыболовными организациями и ведомствами, а также существенно облегчить борьбу с нелегальным промыслом. Теперь разрешение на рыболовство будет действовать в течение всего календарного года. Любые изменения, такие как приостановка или аннулирование разрешения, будут автоматически фиксироваться в реестре.В 2026 году ожидается увеличение общего допустимого улова (ОДУ) в России на 61,1 тыс. тонн, достигнув общего объема в 3,65 млн тонн. Этот рост обусловлен, в первую очередь, увеличением запасов минтая и сельди, что даст возможность российским рыбакам увеличить объемы добычи. Вместе с тем будут распределены квоты для вылова на внутренних водоемах, в том числе для научных исследований и для нужд коренных малочисленных народов, сохраняя баланс между экономическим развитием и бережным отношением к природе.Новые правила призваны сделать рыболовство более ответственным и экологичным, одновременно упрощая некоторые административные процедуры.