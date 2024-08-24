Рыбак выловил в Дону гигантского угря

Фото: Donday

Житель Ростовской области поймал в реке Дон крупного угря. Рыба длиной около метра была запечатлена на фотографии, которую мужчина разместил в социальной сети, сообщает портал Donday.Рыбак поначалу не мог понять, какую ему удалось поймать необычную рыбу. Вес угря составил несколько килограммов, а длина почти достигала метра. Это удивило мужчину, ведь обычно речные угри значительно меньше и «стройнее». Вероятно, этот экземпляр долгое время обитал в Дону и существенно увеличился в размерах.Встреча с речным угрем в донских водах — редкость, хоть они и являются пресноводными рыбами. Однако местных рыбаков уже трудно чем-либо удивить. Не так давно один из них поймал в Нахичеванской протоке пиранью с зубами, напоминающими человеческие.