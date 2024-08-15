Ростовский рыбак выловил в Дону пиранью с «человеческими» зубами

Фото: Donday.

Ростовский рыбак выловил в Дону рыбу-пиранью. Невероятный улов попался жителю Ростова в середине августа, об этом сообщает портал Donday.По словам рыбака, он поймал пиранью в Нахичеванской протоке, что является необычным для местных вод. Рыба достигала 38 сантиметров в длину и весила 1 225 граммов. В ее пасти насчитали не менее шести острых зубов на нижней челюсти, напоминающих человеческие. Рыбак был настолько удивлен, что решил взять улов домой, чтобы показать семье.Из открытых источников известно, что пираньи — хищные рыбы, чаще обитающие в реках и озерах, так как в морской воде они не размножаются. Пираньи опасны своими острыми зубами и мощными челюстями, которые захватывают жертву и отрезают все, что попадает в рот. Они могут перекусывать более твердые материалы, такие как жилы с костями и даже толстые палки.В России пираньи в основном считаются аквариумными рыбками, но в последнее время их находят и в природных водоемах. Обычно это происходит, когда люди, содержавшие пираний в аквариумах, решают избавиться от них, выпуская в ближайший водоем. Скорее всего, рыбак поймал в Дону паку — один из самых безобидных видов пираньи, который отличается мирным характером и "человеческими" зубами. Эти рыбы предпочитают растительную пищу: фрукты, семена, орехи.В 2011 году в Ростове-на-Дону был похожий случай, когда местный рыбак поймал пиранью в Соленом озере.