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Рухнувшую из-за ветра городскую елку в центре Ростова восстановят по гарантии

Рухнувшую из-за ветра городскую елку в центре Ростова восстановят по гарантии
В Ростове главную городскую елку, упавшую из-за сильного ветра, восстановят по гарантии. Об этом сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко рассказал в ходе заседания 19 января.

Градоначальник отметил, что ель полностью восстановят в рамках контракта, по гарантийным обязательствам. По словам чиновника, в следующем году праздничное дерево установят с более мощными конструкциями.

Начальник управления культуры Ростова подтвердила слова главы администрации. Представители завода-изготовителя готовы восстановить весь каркас ели.

Ветер разбушевался в донской столице 14 января. Ураган снес конструкцию в считанные секунды. А на следующий день из-за непогоды на автомобиль обрушился балкон жилого дома.
Фото: DonDay.ru.
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