В Ростове сильным ветром снесло главную городскую елку

Фото: donday.ru

В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра развалилась главная городская елка. Конструкция рухнула вечером 14 января у главного входа в парк имени Горького.Весь день в городе сменяют друг друга дождь, снег и сильный ветер. Плюс ко всему, на дорогах гололед. Непогода уже привела к множеству проблем, и одной из них стало падение главной городской елки. Ростовчане поделились фотографиями и видео в соцсетях.В 2021 году на возведение и открытие новогодней елки власти потратили чуть больше двух миллионов рублей.Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил разобраться в случившемся и провести проверку.