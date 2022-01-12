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В Ростове сильным ветром снесло главную городскую елку

В Ростове сильным ветром снесло главную городскую елку

В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра развалилась главная городская елка. Конструкция рухнула вечером 14 января у главного входа в парк имени Горького.

Весь день в городе сменяют друг друга дождь, снег и сильный ветер. Плюс ко всему, на дорогах гололед. Непогода уже привела к множеству проблем, и одной из них стало падение главной городской елки. Ростовчане поделились фотографиями и видео в соцсетях.

В 2021 году на возведение и открытие новогодней елки власти потратили чуть больше двух миллионов рублей.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил разобраться в случившемся и провести проверку.
Фото: donday.ru
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