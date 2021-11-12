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Ростовское управление лесного хозяйства покупает квадрокоптер за миллион рублей

Ростовское управление лесного хозяйства покупает квадрокоптер за миллион рублей
Для наблюдения за лесами и благоустройством Ростова произведут закупку квадрокоптера стоимостью более миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 12 ноября.

Управление благоустройства и лесного хозяйства города готово купить квадрокоптер за 1 миллион 67 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону. Оборудование для наблюдения за территорией города и области с высоты птичьего полета должно быть новым и отвечающим всем требованиям. В комплекте должны быть сам дрон, зарядка, батарея, а также мобильная станция.

Среди других характеристик: квадрокоптер должен набирать высоту до 6 тысяч метров, максимальное время полета должно составлять не менее 25 минут, скорость - примерно 50 км/ч при 2 метрах над поверхностью земли с хорошим освещением, а камера - не менее 20 млн пикселей. Оборудование должно поддерживать популярные форматы фото и видео, а также иметь разъемы для карт памяти.

Помимо поставки самого коптера, подрядчик должен будет обучить специалистов управления обращаться с ним, установить необходимые программы на компьютер и проверить его функционал.

Поставщика определят 24 ноября путем аукциона. Срок поставки после заключения контракта - не позднее 20 декабря.
Фото: vladimir.bezformata.com.
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