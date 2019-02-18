Ростовский зоопарк эвакуировали из-за сообщения о взрывоопасном предмете
Ростовский зоопарк эвакуировали из-за угрозы взрыва. Происшествие случилось утром 20 февраля.
Администрации зоопарка неизвестные сообщили о взрывоопасном предмете на территории учреждения. Сотрудники зоосада позвонили полицейским и рассказали о произошедшем. Оперативные службы донской столицы эвакуировали посетителей из учреждения, а затем оцепили территорию зоопарка.
- Ничего опасного в зоосаде не нашли, - отметила руководитель отдела просветительской и культурно-досуговой деятельности учреждения Александра Данина. - После обеда зоопарк продолжил работать в привычном режиме.