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Ростовский зоопарк получил около 300 нераспроданных новогодних деревьев

Ростовский зоопарк получил около 300 нераспроданных новогодних деревьев
Ростовский зоопарк получил около 300 нераспроданных новогодних деревьев. Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях зоосада, опубликованного 2 января.

Сотни пушистых елей, пихт и сосен были доставлены в зоопарк донской столицы. Эти праздничные деревья стали отличным угощением для местных обитателей.

Как отметили в сотрудники зоопарка, для людей елки — это привычный символ праздника, а для животных — полезная витаминная добавка.

Подобная инициатива проводилась и в предыдущем году.
Фото: Ростовский зоопарк
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