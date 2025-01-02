Ростовский зоопарк получил около 300 нераспроданных новогодних деревьев
Ростовский зоопарк получил около 300 нераспроданных новогодних деревьев. Об этом стало известно из сообщения в социальных сетях зоосада, опубликованного 2 января.
Сотни пушистых елей, пихт и сосен были доставлены в зоопарк донской столицы. Эти праздничные деревья стали отличным угощением для местных обитателей.
Как отметили в сотрудники зоопарка, для людей елки — это привычный символ праздника, а для животных — полезная витаминная добавка.
Подобная инициатива проводилась и в предыдущем году.