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Дополнительные рейсы на новогодние праздники запустят из Ростова

Дополнительные рейсы на новогодние праздники запустят из Ростова
РЖД запустит дополнительные рейсы из Ростова-на-Дону на новогодние праздники. Поезда будут ходить с 22 декабря по 8 января.

На самых популярных маршрутах назначено более 1 300 дополнительных рейсов в этот период. Из Ростова дополнительные составы будут отправляться на юг - в Кисловодск и Адлер.

Кроме того, из донской столицы в новогодние праздники начнут ходить туристические поезда «Лыжные стрелы» до Черкесска и на Розу Хутор.

В это же время из Москвы будут чаще курсировать поезда в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Адлер.
Из Санкт-Петербурга - в Белгород, Москву, Сортавалу и Адлер.
Фото: Ростов ру
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