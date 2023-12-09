Дополнительные рейсы на новогодние праздники запустят из Ростова

Фото: Ростов ру

РЖД запустит дополнительные рейсы из Ростова-на-Дону на новогодние праздники. Поезда будут ходить с 22 декабря по 8 января.На самых популярных маршрутах назначено более 1 300 дополнительных рейсов в этот период. Из Ростова дополнительные составы будут отправляться на юг - в Кисловодск и Адлер.Кроме того, из донской столицы в новогодние праздники начнут ходить туристические поезда «Лыжные стрелы» до Черкесска и на Розу Хутор.В это же время из Москвы будут чаще курсировать поезда в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Адлер.Из Санкт-Петербурга - в Белгород, Москву, Сортавалу и Адлер.