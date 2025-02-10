Ростовский ветеринар рассказал о сезонных болезнях питомцев

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В холодное время года уровень заболеваемости вирусными инфекциями у домашних животных возрастает в восемь раз. По словам ветеринара Игоря В., особенно подвержены риску питомцы, которые много времени проводят на улице или контактируют с другими животными.Основные причины всплеска заболеваемости — снижение иммунитета у животных из-за прохладной погоды и слякоти, а также отсутствие своевременной вакцинации и правильного питания. Вирусы могут передаваться через одежду, обувь и даже от других животных.Для профилактики ветеринар рекомендует регулярно вакцинировать питомцев, обеспечивать им сбалансированное питание, доступ к чистой воде и ограждать от стресса. Также важно следить за чистотой в доме и избегать контакта с бытовой химией.Игорь В. подчеркнул, что забота о здоровье животных — это ответственность хозяина. Соблюдение простых правил поможет сохранить питомцам крепкий иммунитет и предотвратить многие болезни.