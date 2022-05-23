В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 приблизился к единице

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. За сутки с 24 по 25 мая он упал до отметки 1,09.Показатель заболеваемости опасной инфекцией составляет 8 943 на 100 тысяч населения. Он находится в прямой зависимости от общего количества зараженных. С начала пандемии вирус подхватили 375 790 человек. Из них 112 стали пациентами с COVID-19 за последние сутки.Коронавирус легко перепутать с гриппом и ОРВИ из-за схожих симптомов. Это кашель, боль в горле, повышенная температура, слабость и ломота в теле, сонливость.Основные отличия заключаются в длительности болезни: у пациентов с COVID-19 инкубационный период составляет около двух недель, когда у ОРВИ и гриппа — несколько дней. Кроме того, при коронавирусе кашель в основном сухой, сопровождающийся болью в грудной клетке. Еще один признак опасной инфекции — в некоторых случаях болезнь вызывает расстройство пищеварения.