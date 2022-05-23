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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 приблизился к единице

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 приблизился к единице
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. За сутки с 24 по 25 мая он упал до отметки 1,09.

Показатель заболеваемости опасной инфекцией составляет 8 943 на 100 тысяч населения. Он находится в прямой зависимости от общего количества зараженных. С начала пандемии вирус подхватили 375 790 человек. Из них 112 стали пациентами с COVID-19 за последние сутки.

Коронавирус легко перепутать с гриппом и ОРВИ из-за схожих симптомов. Это кашель, боль в горле, повышенная температура, слабость и ломота в теле, сонливость.

Основные отличия заключаются в длительности болезни: у пациентов с COVID-19 инкубационный период составляет около двух недель, когда у ОРВИ и гриппа — несколько дней. Кроме того, при коронавирусе кашель в основном сухой, сопровождающийся болью в грудной клетке. Еще один признак опасной инфекции — в некоторых случаях болезнь вызывает расстройство пищеварения.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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