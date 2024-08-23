Ростовский СОБР не принял участие в штурме террористов в Волгоградской колонии

Фото: Соцсети.

Отряд СОБРа из Ростова не принимал участие в ликвидации террористов, захвативших заложников в одной из исправительных колоний Волгоградской области.Происшествие случилось днем 23 августа в ИК №19 в городе Суровикино. Четверо вооруженных мужчин выбрались из камеры и взяли в заложники сотрудников учреждения. Некоторых они убили сразу, других ранили, а кого-то оставили истекать кровью. Преступники требовали два миллиона долларов и вертолет, чтобы покинут колонию. Тогда силовики начали штурм.Чтобы помочь коллегам, из Ростова выдвинулся отряд СОБРа. Уже через три часа они оказались на месте, однако помощь не потребовалась. Когда ростовчане прибыли в город, штурм уже начался и в течение пары минут преступников ликвидировали.Жертвами террористов стали несколько сотрудников исправительной колонии. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавшие сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице. Также травмы получили четверо осужденных, которые пытались оказать сопротивление.