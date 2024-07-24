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Ростовский каскадер совершил прыжок под колеса трактора на скейтборде

Ростовский каскадер совершил прыжок под колеса трактора на скейтборде
Ростовский каскадер совершил прыжок под колеса трактора. 23 июля Евгений Чеботарев продемонстрировал свой 111-й смелый трюк в социальных сетях.

По задумке каскадера, ему необходимо было прыгнуть под движущееся с большой скоростью транспортное средство и остаться при этом невредимым. Для осуществления этого сложного трюка Евгений использовал скейтборд. В нужный момент он лег на доску и проехал прямо под трактором.

К счастью, рискованный трюк удался. Евгений не получил серьезных травм.

Стоит отметить, что всего три дня назад он выполнил свой 110-й трюк, в ходе которого легковая машина, в которой он находился, была разорвана на части двумя тракторами.
Фото: Соцсети Евгений Чеботарев
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