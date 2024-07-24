Ростовский каскадер совершил прыжок под колеса трактора на скейтборде

Фото: Соцсети Евгений Чеботарев

Ростовский каскадер совершил прыжок под колеса трактора. 23 июля Евгений Чеботарев продемонстрировал свой 111-й смелый трюк в социальных сетях.По задумке каскадера, ему необходимо было прыгнуть под движущееся с большой скоростью транспортное средство и остаться при этом невредимым. Для осуществления этого сложного трюка Евгений использовал скейтборд. В нужный момент он лег на доску и проехал прямо под трактором.К счастью, рискованный трюк удался. Евгений не получил серьезных травм.Стоит отметить, что всего три дня назад он выполнил свой 110-й трюк, в ходе которого легковая машина, в которой он находился, была разорвана на части двумя тракторами.