Ростовский электрометаллургический завод планирует наращивать производственную мощность

Ростовский электрометаллургический завод продолжает работу в период сложной эпидемиологической обстановки. Работу предприятия проинспектировал заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики донского региона Игорь Сорокин.Завод занимается производством товарной квадратной стальной заготовки для переката, а также прокатом арматуры для железобетонных изделий и катаной проволоки. В России РЭМЗ является уникальным предприятием своей отрасли по уровню автоматизации технологических процессов.Сейчас завод работает над тем, чтобы наращивать производственную мощность. В ближайшее время в модернизацию работы планируется инвестировать 500 миллионов рублей. Это позволит увеличить производство до 900 тысяч тонн литой заготовки в год (сегодня — 760 тысяч тонн). Помимо этого, в планах у РЭМЗа — приобретение проволочной линии по производству катанки. Стоимость составит около пяти миллионов евро.