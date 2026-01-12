Новости
В Ростовской области в пожаре погибла 77-летняя пенсионерка

Трагический инцидент произошел в Тарасовском районе Ростовской области 11 января. 77-летняя пенсионерка погибла в собственном доме в поселке Изумрудном из-за пожара, вызванного неисправностью печного оборудования.

Вечером того дня сосед погибшей, проживающей в доме по улице Первомайской, возвращался с работы. Мужчина заметил густые клубы дыма, вырывающиеся из-под крыши, а также пламя в окнах прихожей. Он немедленно вызвал пожарную службу.

К прибытию двух пожарных расчетов, состоящих из восьми человек, огонь успел охватить девять квадратных метров. К сожалению, во время тушения пожара было обнаружено тело пожилой женщины.

По предварительным данным ГУ МЧС России по Ростовской области, причиной трагедии стала неисправность печного оборудования.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
