Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За сутки в Ростовской области произошло восемь пожаров. Данными за 11 января поделились в региональном ГУ МЧС.Пожарные были привлечены к ликвидации семи техногенных возгораний. Так, одно из ЧП произошло в поселке Изумрудном Тарасовского района. Пламя охватило жилой дом на улице Первомайская. Густой дым, идущий из под кровли, заметил сосед. Он тут же вызвал спасателей. Пожар на девяти квадратных метров здания потушили восемь пожарных с помощью двух единиц пожарной техники. К сожалению, во время ликвидации пламени было найдено тело 77-летней хозяйки дома. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.Помимо этого, специалисты участвовали в ликвидации одно дорожно-транспортного происшествия.За сутки на выездах было 56 спасателей на 14 единицах спецтехники.