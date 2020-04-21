Ростовская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству заражённых коронавирусом
Ростовская область поднялась в рейтинге регионов России с наибольшим количеством заболевших COVID-19. По состоянию на утро 23 апреля здесь выявлено 469 случаев заражения. С таким показателем область оказалась на девятой строчке, тогда как ещё на днях занимала 15-ю.
В тройке лидеров находятся Москва (33 940 людей с COVID-19), Московская область (7 278) и Санкт-Петербург (2 458). Список замыкают Республика Алтай (9), Чукотский автономный округ (6) и Ненецкий автономный округ (1).
За сутки с 23 на 24 апреля на Дону зафиксирован самый большой скачок заболевших — 71 человек за один день. Инфицированных выявили в 18 территориях Ростовской области. Самое большое количество — 134 — зарегистрировано в Ростове-на-Дону.
Под медицинским наблюдением в регионе находятся 3 439 человек, из них на самоизоляции — 3 414.