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Ростовская область вошла в пятерку лидеров ЮФО по безработице

Ростовская область вошла в пятерку лидеров ЮФО по безработице
Ростовская область заняла пятое место среди субъектов ЮФО по безработице.

По данным Росстата, в сентябре-ноябре 2024 года в Ростовской области насчитывалось 51,8 тысячи безработных. Это люди трудоспособного возраста старше 15 лет. Однако показатель стал на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уровень безработицы в регионе составляет 2,3%. Это ниже, чем в четырех субъектах Южного федерального округа: Республике Крым (2,4%), Астраханской области (2,4%), городе Севастополе (2,5%) и Республике Калмыкия (4,5%).

В соседних регионах ситуация с безработицей более благоприятная. Например, в Волгоградской области уровень безработицы составляет всего 2,2%, а в Краснодарском крае — 2%.
Фото: ростов.ру
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