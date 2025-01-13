Ростовская область вошла в пятерку лидеров ЮФО по безработице

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Ростовская область заняла пятое место среди субъектов ЮФО по безработице.По данным Росстата, в сентябре-ноябре 2024 года в Ростовской области насчитывалось 51,8 тысячи безработных. Это люди трудоспособного возраста старше 15 лет. Однако показатель стал на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Уровень безработицы в регионе составляет 2,3%. Это ниже, чем в четырех субъектах Южного федерального округа: Республике Крым (2,4%), Астраханской области (2,4%), городе Севастополе (2,5%) и Республике Калмыкия (4,5%).В соседних регионах ситуация с безработицей более благоприятная. Например, в Волгоградской области уровень безработицы составляет всего 2,2%, а в Краснодарском крае — 2%.