Ростовская область – в пятерке регионов-лидеров по внедрению обратной связи для бизнеса

Фото: Администрация Ростова

Донской регион вошел в первую пятерку российских регионов по внедрению сервиса «Платформа обратной связи» (ПОС) для бизнеса в рамках проводимых контролерами профвизитов.Данную тему обсуждали в ходе мероприятий пятого юбилейного Всероссийского форума контрольных органов, который проходил в Калининграде.В рамках стратегической сессии под названием «Цифровизация контроля» были подведены итоги опроса бизнеса, связанного с рейтингом субъектов Российской Федерации по качеству контрольной надзорной деятельности, который включает в себя уровень удовлетворенности предпринимателей работой контролеров во время профилактических визитов.Ростовская область наряду с Москвой, Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом и Свердловской областью оказалась в числе пяти лидирующих регионов страны, где предприниматели активнее всего участвуют в данном сервисе.Стоит напомнить, что, начиная с 2024 года, на портале «Госуслуги» доступен сервис, позволяющий собирать отзывы от лиц, находящихся под контролем (предпринимателей и организаций, а также физлиц) по результатам профилактических проверок, осуществляемых контролерами.– При проведении проверок контролеры не должны забывать, что проведение проверок – не сама цель. Ключевым фактором должно быть стимулирование бизнеса на соблюдение обязательных требований и повышение эффективности деятельности организаций. Проводимая контрольно-надзорная деятельность не должна быть сдерживающим фактором экономического роста, особенно в текущих условиях развития импортозамещающих производств, – подчеркнул глава Минэкономразвития области Максим Папушенко.Данный сервис предоставляет возможность предпринимателям оценить качество проведенных профилактических мероприятий.- Мораторий на проверки бизнеса, введенный в 2022 году, стал одной из действенных мер поддержки экономики со стороны государства в условиях санкционного давления. Наработанный в период его действия опыт уже сегодня позволяет заменять проведение проверок на профилактические визиты, – уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.Важно отметить, что ключевое требование для отправки обращений через платформу обратной связи – это необходимость авторизации предпринимателей или юридических лиц на едином портале «Госуслуги». Обращения передаются с помощью электронных форм (виджетов), которые находятся на официальном сайте правительства Ростовской области, сайте Министерства экономического развития области, инвестиционном портале региона, а также на официальных ресурсах исполнительных органов власти Ростовской области.