Иномарка врезалась в автобус в Шахтах

Фото: соцесети

В Ростовской области произошла авария с участием иномарки и автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.ДТП произошло в городе Шахты 18 ноября около 8:30 на улице Парковой. «Мазда» выезжала с улицы Мечникова, но что-то пошло не так, и водитель не справился с управлением. В результате кроссовер врезался в автобус маршрута № 74.Согласно кадрам очевидца из социальных сетей, на проезжей части наблюдается небольшой гололед. 17 ноября на улице Мечникова произошла утечка в водопроводной системе, в результате чего вода стекала на улицу Парковую. Предположительно, из-за скользкой дороги водитель не смог справиться с управлением и протаранил автобус.