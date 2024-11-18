Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Иномарка врезалась в автобус в Шахтах

Иномарка врезалась в автобус в Шахтах

В Ростовской области произошла авария с участием иномарки и автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло в городе Шахты 18 ноября около 8:30 на улице Парковой. «Мазда» выезжала с улицы Мечникова, но что-то пошло не так, и водитель не справился с управлением. В результате кроссовер врезался в автобус маршрута № 74.

Согласно кадрам очевидца из социальных сетей, на проезжей части наблюдается небольшой гололед. 17 ноября на улице Мечникова произошла утечка в водопроводной системе, в результате чего вода стекала на улицу Парковую. Предположительно, из-за скользкой дороги водитель не смог справиться с управлением и протаранил автобус.
Фото: соцесети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.