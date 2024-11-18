Массовые отключения света запланированы с 18 по 21 ноября в Ростове

Фото: DonDay

С 18 по 22 ноября в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электричества.В понедельник, 18 ноября, отключение света с 9:00 до 17:00 коснётся домов на улице Королева ( номера 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б), а также на Вологодской (2-20), Плеханова (14) и проспекте Стачки (31-41, 41/1, 53, 59, 65, 71). С 9:00 до 16:00 света не будет на улицах Коккинаки, Коллективной, Водопьянова, Чкалова, Слепнева и Леваневского.Время отключения на улице Социалистической - с 11:00 до 15:00 для домов 114-122, 119-125. Во вторник с 9:00 до 12:00 электричества не будет на Плеханова, Литвинова и проспекте Стачки.С 13:00 до 17:00 будет отключение на Батуринской, Плеханова и Литвинова.В среду, 20 ноября, с 9:00 до 17:00 отключение электричества затронет следующие адреса: Батуринская 7-9, Курортная 6, Интернациональная 4, проспект Стачки 25/1, переулок Приволжский 4-40,1-13, 3, 4-6, 12-22, Текучева 37, Варфоломеева 15-103, 32-128, Первый переулок 1-39, 2-40, Черепахина 33-91, 16-94, Катаева 67-185, 46-146, Малюгиной 3-13, 21-83, 4-68, Филимоновская 1-19, 35-37, 2-18, Второй переулок 1-21, 2-16, Эстонская 1-49, Сиверса 21, 25А, 12Е, 14-16, 22, 24, 28А, 30, Учёный переулок 1-23, 2-20, Скрыпника 1-23, 2-28, Миронова 2А, 2В, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, Народного Ополчения 65, Ленина 114-130, 187-207, Врубовая 59-79, Подольская, Центральная, Огарева, Рылеева, Пешкова. С 10:00 до 15:00 электроснабжение будет отсутствовать на улице Нансена 99-109.21 ноября с 9:00 до 16:00 без света останутся жители улицы Станиславского 8А, 10/11-13.С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улице Ленина 132-206, 211-215, Врубовой 81-95 и Суржинской 20-28, 27-37.С 12:00 до 16:00 свет отключат на улицах Курортная 1-21, 2-22, Интернациональная 8А, Батуринская 1/2, 11/14, 1-я Володарского 9, 2-я Володарского 83, Литвинова 5-19, 15А, 17А, 21/7, Горбачева 20-40, 45-71, проспекте Стачки 33.В пятницу, 22 ноября, с 9:00 до 16:00 свет отключат в переулках Дербентский 1-11, 2-14, Суржский 1-13, 2-14, Клязьминский 1-19, 10-20 и на улицах 1-я Киргизская 114-124, 85-89, 2-я Киргизская 84, 85, Станиславского 8А, 10/11-13.С 9:00 до 17:00 отключение произойдет в переулках Днепровский 77-105, 76-108/1, 103/18, Беломорский 65-103, а также на улице Украинская 21-25.