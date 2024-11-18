В Ростове на Малиновского собралась большая пробка из-за ремонта дороги

Фото: ростов.ру

В Ростове на Малиновского собралась большая пробка. Затор случился 18 ноября около 11:00.На улице Малиновского в сторону Таганрогской движение полностью остановилось. По информации на 12:00, машины выстроились в длинную очередь на протяжении километра. Пробка начинается от ТЦ «Золотой Вавилон» и тянется до кольца на улице Доватора.Причиной затора стал ремонт дороги. Те, кто не попал в пробку, могут найти альтернативные пути объезда.