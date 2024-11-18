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В Ростове на Малиновского собралась большая пробка из-за ремонта дороги

В Ростове на Малиновского собралась большая пробка из-за ремонта дороги
В Ростове на Малиновского собралась большая пробка. Затор случился 18 ноября около 11:00.

На улице Малиновского в сторону Таганрогской движение полностью остановилось. По информации на 12:00, машины выстроились в длинную очередь на протяжении километра. Пробка начинается от ТЦ «Золотой Вавилон» и тянется до кольца на улице Доватора.

Причиной затора стал ремонт дороги. Те, кто не попал в пробку, могут найти альтернативные пути объезда.
Фото: ростов.ру
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