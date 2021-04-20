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Ростовская епархия заявила о намерении забрать здание Старочеркасского музея

Ростовская епархия заявила о намерении забрать здание Старочеркасского музея
Ростовская-на-Дону епархия русской православной церкви намеревается забрать у Старочеркасского музея одно из зданий. Об этом стало известно из письма митрополита Меркурия министерству имущественных и земельных отношений региона.

Согласно документу, речь идёт о двухэтажном недостроенном корпусе, который располагается в восточной здании монастыря.

В настоящее время постройка является объектом культурного наследия федерального значения. По закону о реституции епархия хочет получить религиозное здание, достроить его и в дальнейшем использовать в своих целях.

Историческая справка



Келья была построена в 1874 году для проживания монахинь. Спустя 50 лет здание расформировали и пустили туда детскую трудовую коммуну. Затем, в 2009 году, корпус передали в безвозмездное пользование Свято-Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю.

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