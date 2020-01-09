Ростовчанка Татьяна Котова показала шикарный пляжный образ



Известная артистка, певица Татьяна Котова показала шикарный пляжный образ. Пост в летнем наряде уроженка Ростова опубликовала у себя в «Инстаграме». Перед подписчиками бывшая участница группы «ВИА Гра» появилась в тоненьком платье с принтом, соломенной шляпе и с плетеной сумочкой.



«Мальдивская республика состоит из более чем одной тысячи маленьких коралловых островков. Самое интересное, что заселены только 20%, остальные – абсолютно необитаемые!



Они даже ничего не выращивают и не производят, абсолютно всё привезено, ну за исключением, может быть, бананов и кокосов. А ещё – рыба, особенно божественен местный тунец. А все остальное – мясо, крупы, овощи, ягоды и даже цветы – импортируется со всего мира.



Но я все равно влюблена в эти острова. Побывать тут хоть один раз в жизни обязательно стоит! А где ты мечтаешь побывать?» - подписала пост ростовчанка.



Подписчики отметили, что Татьяна находится в прекрасной физической форме, а наряд смотрится на ней просто идеально.