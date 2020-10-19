Ростовчанка стала первой вице-миссис на конкурсе красоты «Миссис Россия International 2020»

Ростовчанка Вика Виктория завоевала титул первой вице-миссис России на всероссийском конкурсе для замужних красавиц. Обладательницу титула «Миссис Россия International 2020» выбирали в Ростове 19 октября.В конкурсе приняли участие 11 девушек из шести округов страны: Пятигорска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Сочи, Комсомольска-на-Амуре, Ростова. В течение шести дней красавицы проходили конкурсы на лучший вечерний наряд, национальный костюм и блюдо, а также конкурс талантов. В программе конкурса была предусмотрена поездка в Старочеркасск и посещение детского дома. Однако из-за пандемии девушки не смогли организовать благотворительную встречу. Тем не менее, воспитанники детдома устроили для красавиц прекрасный концерт по видеосвязи.Участница из Ростова-на-Дону Виктория Вика покорила жюри национальным блюдом, приготовленным по семейному рецепту.- Я приготовила не просто донское блюдо, а сделала настоящую композицию, характеризующую всю Ростовскую область, - поделилась с Rostov.ru Виктория. - В центре блюда находился сазан - рыба донского края с икрянниками в кармане. Судак на палочках символизировал ограду жилища, моцарелла - семейство, а мешочки с судаком - добычу мужчины, как главы семьи и охотника. Калину я использовала, как символ смелости и отваги.Несмотря на фееричное представление своего блюда и отличных результатов в других конкурсах, корону обладательницы титула «Миссис Россия International 2020» Виктории взять не удалось. Но ростовчанка не расстраивается — ей присудили первое место зрители. К тому же своим блюдом донской кухни она покорила специально приглашенного для конкурса именитого шеф-повара Константина Пойлова. Благодаря этому ростовская красавица получила победу сразу в трех категориях: «Первая вице-миссис Россия International 2020», «Лучшее национальное блюдо» и «Зрительские Симпатии 2020».Добавим, что за победу в конкурсе боролась еще одна ростовчанка - Екатерина Солонуха. Она также завоевала признание зрителей и стала «Первой вице-миссис Россия Planet 2020».Корону и звание «Миссис Россия International 2020» получила представительница Крыма Анастасия Божкова. В 2021 году в Чикаго ей предстоит отстаивать честь России на международном конкурсе «Миссис International».