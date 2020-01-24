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Ростовчанка просит запретить стоянку в Братском переулке

Ростовчанка просит запретить стоянку в Братском переулке
Жительница донской столицы просит запретить автомобильную стоянку от Большой Садовой по Братскому переулку. Диана Сидоренко разместила свою инициативу на городском сервисе.

- Ежедневно тысячи машин проезжают в направлении улицы Социалистической, - написала ростовчанка. – Прошу установить дорожный знак, запрещающий стоянку в переулке Братском в створе Большой Садовой и Шаумяна. Один поставленный автомобиль создает транспортный коллапс на перекрестке центральной улицы.

В настоящее время публикация собрала девять голосов из 500 необходимых. До конца голосования осталось 88 дней.

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