Ростовчанка просит запретить стоянку в Братском переулке



Жительница донской столицы просит запретить автомобильную стоянку от Большой Садовой по Братскому переулку. Диана Сидоренко разместила свою инициативу на городском сервисе.



- Ежедневно тысячи машин проезжают в направлении улицы Социалистической, - написала ростовчанка. – Прошу установить дорожный знак, запрещающий стоянку в переулке Братском в створе Большой Садовой и Шаумяна. Один поставленный автомобиль создает транспортный коллапс на перекрестке центральной улицы.



В настоящее время публикация собрала девять голосов из 500 необходимых. До конца голосования осталось 88 дней.