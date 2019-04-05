Ростовчанка просит обеспечить пассажиров автобусов бесплатным Wi-Fi



Ростовчанка просит обеспечить пассажиров автобусов бесплатным доступом к интернету. Такое заявление появилось на одном из популярных ресурсов.



Автор заявления Марианная Золотовская считает, что в современном общественном транспорте необходимо создать бесплатную сеть Wi-Fi. По ее мнению, эту возможность можно окупить с помощью рекламы.



– Для рекламодателей это огромная площадка. Следует учесть, что реклама не должна содержать «тяжелый» контент и загружаться быстро, – прокомментировала ростовчанка.



Автор петиции надеется, что власти и жители города поддержат ее инициативу.

