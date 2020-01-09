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Ростовчанка продает коллекцию фарфоровых заварников за миллион рублей

Ростовчанка продает коллекцию фарфоровых заварников за миллион рублей
Ростовчанка продает коллекцию фарфоровых заварников. Такое объявление опубликовано на одном из популярных порталов.

Автор объявления Татьяна пишет, что у нее около 600 заварочных чайников из фарфора. Все они выглядят как фигурки. В ассортименте заварники в виде мебели, часов, машин, музыкальных инструментов и других предметов.

– Такие чайники можно использовать для интерьера, – написала о своей коллекции Татьяна.

Стоимость чайников их владелица оценила в миллион рублей. Она называет свои заварники уникальными.

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