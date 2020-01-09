Ростовчанка продает коллекцию фарфоровых заварников за миллион рублей



Ростовчанка продает коллекцию фарфоровых заварников. Такое объявление опубликовано на одном из популярных порталов.



Автор объявления Татьяна пишет, что у нее около 600 заварочных чайников из фарфора. Все они выглядят как фигурки. В ассортименте заварники в виде мебели, часов, машин, музыкальных инструментов и других предметов.



– Такие чайники можно использовать для интерьера, – написала о своей коллекции Татьяна.



Стоимость чайников их владелица оценила в миллион рублей. Она называет свои заварники уникальными.