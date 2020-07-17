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Ростовчанка Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре

Ростовчанка Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре
Певец Шура рассказал, как ростовчанка Ирина Аллегрова практически спасала ему жизнь. Исполнитель утверждал, что в молодые годы страдал от наркотической зависимости. На запрещенные вещества он тратил тысячи долларов.

Однажды будучи под кайфом, Шура серьезно повредил себе руку. Травма привела к длительному тремору и он не мог выступать. Тогда на помощь пришла Аллегрова, подарив ему стул, на котором было очень удобно сидеть.

Зрители не замечали, что с артистом что-то не так. Это позволило Шуре и дальше радовать поклонников.

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