Ростовчанка Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре

Певец Шура рассказал, как ростовчанка Ирина Аллегрова практически спасала ему жизнь. Исполнитель утверждал, что в молодые годы страдал от наркотической зависимости. На запрещенные вещества он тратил тысячи долларов.Однажды будучи под кайфом, Шура серьезно повредил себе руку. Травма привела к длительному тремору и он не мог выступать. Тогда на помощь пришла Аллегрова, подарив ему стул, на котором было очень удобно сидеть.Зрители не замечали, что с артистом что-то не так. Это позволило Шуре и дальше радовать поклонников.