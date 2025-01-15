Ростовчанина осудили на 4,5 года за попытку реализации взрывчатки в Белгороде

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Жителя Ростовской области приговорили к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения за попытку продажи взрывчатых веществ в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России по Белгородской области.По информации следственных органов, молодой человек собирался реализовать несколько взрывных устройств через интернет. Он опубликовал объявление, в котором предложил на продажу восемь гранат Ф-1, шесть гранат РГД-5 и 14 унифицированных запалов.Уголовное дело против 23-летнего жителя Ростовской области было открыто по статье «Покушение на незаконный сбыт взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет».Октябрьский районный суд Белгорода вынес ему наказание в виде лишения свободы на указанный срок. Приговор еще не вступил в силу.