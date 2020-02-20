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Ростовчанин создал очередной снежный шедевр, посвящённый Дню защитника Отечества

Ростовчанин создал очередной снежный шедевр, посвящённый Дню защитника Отечества
Житель Ростова-на-Дону сделал снежную скульптуру. Сергей Бербеницкий создал шедевр, посвящённый Дню защитника Отечества.

Такой необычный снеговик появился вечером 22 февраля в микрорайоне Левенцовском. Молодой человек создал скульптуру на территории школы № 115. Она изображает мужчину-военного, который держит на плече маленького ребёнка. На переднем плане Сергей слепил цифру 23.

Работы Бербеницкого знает практически весь Ростов-на-Дону. Как только выпадает снег, молодой человек создаёт очередной шедевр в Левенцовке, украшая городские улицы. Например, ко Дню всех влюблённых он соорудил композицию в виде сердца, по бокам которого сидят ангел и демон.

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