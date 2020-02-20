Ростовчанин создал очередной снежный шедевр, посвящённый Дню защитника Отечества



Житель Ростова-на-Дону сделал снежную скульптуру. Сергей Бербеницкий создал шедевр, посвящённый Дню защитника Отечества.



Такой необычный снеговик появился вечером 22 февраля в микрорайоне Левенцовском. Молодой человек создал скульптуру на территории школы № 115. Она изображает мужчину-военного, который держит на плече маленького ребёнка. На переднем плане Сергей слепил цифру 23.



Работы Бербеницкого знает практически весь Ростов-на-Дону. Как только выпадает снег, молодой человек создаёт очередной шедевр в Левенцовке, украшая городские улицы. Например, ко Дню всех влюблённых он соорудил композицию в виде сердца, по бокам которого сидят ангел и демон.