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Моложе сорока: в Ростове-на-Дону описали среднестатистического дончанина

Моложе сорока: в Ростове-на-Дону описали среднестатистического дончанина
В Ростове-на-Дону к 23 Февраля составили портрет среднестатистического дончанина. Данные опубликовал Ростовстат.

Так, типичному мужчине донского региона в среднем - 38 лет. Зачастую он является горожанином, так как из двух миллионов представителей сильного пола в Ростовской области больше половины живут в городах.

Также защитников на Дону немного меньше, чем женщин. Но, возможно, их численность в скором времени сравняется: в прошлом году мальчиков в Ростовской области появилось на свет на 50% больше, чем в позапрошлом.

Напомним, ростовчанин Сергей Бербеницкий создал новую снежную скульптуру ко Дню защитника Отечества на территории школы № 115 в микрорайоне Левенцовском. Композиция представляет собой мужчину в военной форме, который держит на плече мальчика. На переднем плане вылеплена цифра 23.

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