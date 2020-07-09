Ростовчанин призвал спасти молодые саженцы от высыхания

Житель Ростова предложил спасти недавно посаженные засыхающие саженцы. Инициатива была опубликована на сервисе «Благоустройство города» 13 июля.По словам автора, в районе лесопосадки МКД Малиновского, 76 засохли 2/3 посаженных за муниципальные средства молодых насаждений, это около 20 деревьев. Причину объясняют тем, что растения не поливают.- В связи с этим был причинен ущерб муниципальному бюджету города Ростова-на-Дону. Часть саженцев все еще можно спасти, - отметил инициатор.Горожанин призывает организовать регулярный полив деревьев специализированными службами, чтобы спасти насаждения, а также сберечь бюджетные деньги.