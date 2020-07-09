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Ростовчанин призвал спасти молодые саженцы от высыхания

Ростовчанин призвал спасти молодые саженцы от высыхания
Житель Ростова предложил спасти недавно посаженные засыхающие саженцы. Инициатива была опубликована на сервисе «Благоустройство города» 13 июля.

По словам автора, в районе лесопосадки МКД Малиновского, 76 засохли 2/3 посаженных за муниципальные средства молодых насаждений, это около 20 деревьев. Причину объясняют тем, что растения не поливают.

- В связи с этим был причинен ущерб муниципальному бюджету города Ростова-на-Дону. Часть саженцев все еще можно спасти, - отметил инициатор.

Горожанин призывает организовать регулярный полив деревьев специализированными службами, чтобы спасти насаждения, а также сберечь бюджетные деньги.

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