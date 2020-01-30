Ростовчанин предложил построить новую дорогу в Советском районе



Ростовчанин предложил построить новую дорогу в Советском районе. Такую петицию Сергей Гарусов опубликовал на популярном портале.



По словам автора петиции, водителя часто приходится простаивать в пробках по пути в Военвед, Суворовский и Западный. Чтобы разгрузить дороги, Сергей Гарусов просит построить еще одну дорогу.



– Считаю правильным рассмотреть вопрос создания дороги, проходящей рядом с железной дорогой, от пересечения Змиевского проезда с улицей Донподход до пересечения улиц Таганрогской и Медицинской, – говорится в заявлении.





