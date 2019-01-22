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Ростовчанин Баста поделился фото из Лос-Анджелеса

Ростовчанин Баста поделился фото из Лос-Анджелеса
Уроженец Ростова рэп-исполнитель Баста разместил в Интернете фотографию из Лос-Анджелеса.

В рамках «Баста-тура» исполнитель 1 февраля даст там большой концерт. Уже открыта предпродажа билетов. Цена начинается от 4 500 рублей (исходя из курса доллара на сегодня). VIP-место можно приобрести за 6 500 рублей.

Расписание тура составлено вплоть до июня 2019 года. В феврале рэпер выступит в шести городах Америки. Далее он отправится в Россию, Латвию, Эстонию и снова в Россию. Концерты в родном городе не запланированы.

Сейчас он находится на юге Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Судя по фото, там сейчас очень тепло. У Басты осталась неделя на подготовку к концерту.

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