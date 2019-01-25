Ростовчанин Баста открывает проект о боях без правил



Уроженец Ростова рэпер Баста запускает шоу о боях без правил. О сути проекта музыкант рассказал на страничке в соцсети.



Сейчас он находится в Лос-Анджелесе, где 1 февраля даст большой концерт.



- Мы снимем суперрепортажи о UFC, встретимся с тренерами и бойцами, проедемся по тренировочным базам, - сказал Баста.



Исполнитель предлагает пользователям прислать свои вопросы и рассказать, что бы они хотели увидеть на шоу.



Баста встречался с борцом Фёдором Емельяненко сразу после боя, который прошёл 27 января в США.



