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Ростовчанин Баста открывает проект о боях без правил

Ростовчанин Баста открывает проект о боях без правил
Уроженец Ростова рэпер Баста запускает шоу о боях без правил. О сути проекта музыкант рассказал на страничке в соцсети.

Сейчас он находится в Лос-Анджелесе, где 1 февраля даст большой концерт.

- Мы снимем суперрепортажи о UFC, встретимся с тренерами и бойцами, проедемся по тренировочным базам, - сказал Баста.

Исполнитель предлагает пользователям прислать свои вопросы и рассказать, что бы они хотели увидеть на шоу.

Баста встречался с борцом Фёдором Емельяненко сразу после боя, который прошёл 27 января в США.

Ростовчанин Баста открывает проект о боях без правил

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