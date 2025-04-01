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Ростовчане просят отключить отопление в домах раньше срока

Ростовчане просят отключить отопление в домах раньше срока
В Ростове горожане просят досрочно отключить отопление. Они оставили свои обращения в комментариях под каналом мэра города Александра Скрябина. 

Обычно отопление отключают при среднесуточной температуре выше +8 градусов. Это происходит к середине апреля. Однако в 2025 году потепление пришло значительно раньше.  

В 2024 году отопительный сезон начали завершать уже с 8 апреля, на неделю раньше обычного.  

Некоторые горожане саркастично шутят, что всю зиму страдали от холода, а теперь, когда отопление уже не нужно, батареи работают. Это может быть связано с желанием поставщиков тепла компенсировать убытки, понесенные из-за коммунальных аварий.
Фото: Ростов ру
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