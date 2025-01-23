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Ростовчане пожаловались на нашествие крыс в Левенцовке

Ростовчане пожаловались на нашествие крыс в Левенцовке
В Ростове-на-Дону жители Левенцовского микрорайона пожаловались на нашествие крыс. Об этом горожане рассказали 22 января в социальных сетях.

По словам горожан, на улице Ткачева крысы под капотами автомобилей греются и повреждают проводку. Ежедневно местные жители находят мертвых грызунов, которые, вероятно, попали под колеса машин или стали жертвами бродячих собак.

— Потому что мусорки и урны переполнены, — пишут в комментариях ростовчане.

Напомним, ранее жители ЖК «Акварель» сталкивались с проблемой нашествия крыс. Управляющая компания приняла меры и обработала территорию от грызунов.
Фото: Соцсети
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