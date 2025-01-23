Исследователи предложили организовать заповедные зоны на косах Азовского моря

Фото: ЮНЦ РАН

Сотрудники Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) в своих научных работах выступили с предложением организовать заповедные территории на песчаных косах Таганрогского залива с целью сохранения редких видов растений и животных. Об этом стало известно 22 января через официальный ресурс академии.В Ростовской области, Донецкой Народной Республике и Краснодарском крае располагаются десять таких кос.Создание охраняемых зон поможет сохранить уникальные экосистемы и биологическое разнообразие региона, что крайне важно для обеспечения безопасной среды обитания угрожаемых видов. Эти мероприятия не только поддержат сохранение природных ресурсов, но и будут способствовать устойчивому развитию данных территорий, подчеркивая значимость охраны природы и научных исследований.Создание заповедных территорий на песчаных косах Таганрогского залива станет значительным шагом в охране экологии региона. Эти уникальные места служат домом для множества редких видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как, например, некоторые виды тростника, а также редкие птицы, которые делают остановки на этих косах во время миграций.Обеспечение охраны таких экосистем позволит снизить антропогенное воздействие и способствовать восстановлению популяций