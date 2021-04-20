Ростовчане попросили отремонтировать лестницы на проспекте Стачки

Местные жители Ростова-на-Дону пожаловались на удручающее состояние лестниц на проспекте Стачки. На городском портале люди попросили власти отремонтировать пешеходные переходы.По словам ростовчан, лестницам, соединяющим остановки «Бабушкино» и «Переходный мост», требуется ремонт. Металлические перила со временем уже выцвели и погнулись, бетонные ступени искрошились и провалились.Кроме того, граждане отметили пришедшую в негодность пешеходную дорожку. Ямы на ней образовались буквально одна на другой. Усугубляет положение ещё и асфальтное покрытие, которое пошло волнами.Отметим, плачевное состояние лестниц может стать причиной травмирования прохожих. Но как показывает практика, дело сдвигается с мёртвой точки только посте того, как произойдёт какое-нибудь крупное ЧП.