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Жители Левенцовки пожаловались на качество горячей воды

Жители Левенцовки пожаловались на качество горячей воды
Жители микрорайона Левенцовка в Ростове-на-Дону пожаловались на качество горячей воды. По словам ростовчан, после того, как ее сутки не было в кранах, она пошла с какой-то примесью. В частности, мутная вода побежала у жильцов дома №103 по улице Еременко.

На записи видно, что вода больше мутный раствор. Ростовчане недовольны ее качеством и просят коммунальщиков принять меры, чтобы вода стала нормального цвета.

Ранее тысячи горожан отмечали, что вода в донской столице пахнет тиной и дохлой рыбой.

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