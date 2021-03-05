Жители Левенцовки пожаловались на качество горячей воды

Жители микрорайона Левенцовка в Ростове-на-Дону пожаловались на качество горячей воды. По словам ростовчан, после того, как ее сутки не было в кранах, она пошла с какой-то примесью. В частности, мутная вода побежала у жильцов дома №103 по улице Еременко.На записи видно, что вода больше мутный раствор. Ростовчане недовольны ее качеством и просят коммунальщиков принять меры, чтобы вода стала нормального цвета.Ранее тысячи горожан отмечали, что вода в донской столице пахнет тиной и дохлой рыбой.