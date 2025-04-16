Ростовчане массово пожаловались на плохое состояние детских площадок

- Детям негде играть, а если и есть, то это явно небезопасно, — прокомментировала Наталья И.

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону жители массово жалуются на состояние детских площадок. В телеграм-канале главы города Александра Скрябина появились сообщения и фотографии, на которых видны разрушенные качели и другие элементы площадок.Проблемы с развитием городской инфраструктуры существуют уже давно. Особенно остро они проявляются в отдалённых от центра районах. Например, в микрорайоне Сельмаш на улице Сержантова, 6 жители уже несколько лет пытаются привлечь внимание к проблеме. Во дворе есть только одна детская площадка, которая нуждается в обновлении. Качели держатся на гнилых досках, и их можно пересчитать по пальцам.В ответ администрация заявила о ремонте только в начале осени 2025 года. Что делать людям сейчас, неизвестно.В Северном микрорайоне, на улице Королева, дом 8, ситуация также не радует. Жители сообщают о том, что металлические конструкции покрыты ржавчиной, а в мусорных баках пробито дно. Кроме того, с каждым днём становится всё меньше и меньше качелей.Похожая ситуация наблюдается возле дома № 2/2 на Королева. Там нет лавочек, урн. Есть пара качелей, и те сломаны. Но на просьбы людей помочь местные власти сообщили, что площадка благоустроена не будет.Жители домов по улице Штахановского, 5 выразили обеспокоенность состоянием детских площадок в их районе. По их словам, игровые площадки находятся в неудовлетворительном состоянии. Представители администрации пообещали, что работы по благоустройству территории будут проведены в 2026–2027 годах. Жители дома по адресу: Шолохова, 195 также сообщили о проблеме с качелями. По их информации, работы по ремонту и установке новых качелей запланированы на третий квартал 2025 года.Некоторым жильцам, в том числе тем, кто проживает по адресу: Башкирская, 4/3, сообщили, что ответственность за проведение работ по благоустройству лежит на управляющей компании. На улицах 40-летия Победы, 72/3, 2-й Краснодарской и Новаторов, 30/2 дети также остались без детской площадки.Вероятно, в Ростове-на-Дону гораздо больше мест, где нет благоустроенных пространств для игр. Жители города продолжают отправлять фотографии разрушенных детских площадок в надежде, что их проблемы будут решены.